شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 2141 فحصًا للمقبلين على الزواج بـ"النور التخصصي" خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى مركز برنامج الزواج الصحي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي 2141 فحصا طبيا للمقبلين على الزواج من الجنسيين خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري 2024، وذلك وفقا للأمر السامي القاضي بإلزام الفحص الطبي قبل الزواج المتوافق مع تعاليم الشرعية الإسلامية.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المركز يجري فحوصات أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي - أنيميا البحر المتوسط)، والأمراض المعدية، والتهاب الكبد الفيروسي ب/ ج ونقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وفي حالة عدم التوافق يتم توجيه الخاضعين للفحوصات إلى عيادة المشورة الطبية لشرح وتوضيح النتائج وتحديد الموافقة النهائية من عدمها. الفحص الافتراضي وأضاف بأن برنامج الزواج الصحي جرى تفعيله على الشبكة العنكبوتية في جميع مستشفيات المملكة التابعة لوزارة الصحة لتمكين المقبلين على الزواج من إجراء الفحص الطبي في المكان الذي يتواجدون فيه دون إلزامية حضور الزوجين إلى مركز واحد، مبينا أن البرنامج مهم جدا للراغبين في الزواج حيث يساهم في القضاء على الأمراض الوراثية والمعدية.

الجدير بالذكر أن المركز يستقبل الراغبين في الزواج طوال الأسبوع من الساعة 8 صباحاً إلى 1مساءً، ويكون أخذ المواعيد عن طريق تطبيق صحتي أو بالاتصال على 937 وتسلم النتائج بعد مضي 10 أيام من تاريخ سحب العينات وترسل النتائج عبر الرسائل النصية للطرفين.