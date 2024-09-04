شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: خريف حار وممطر فوق المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره الجديد والمتكامل حول التوقعات الفصلية المناخية لفصل الخريف لعام 2024م، والذي يغطي الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر.

يتناول التقرير بالتفصيل التوقعات المتعلقة بدرجات الحرارة السطحية وهطول الأمطار في مختلف مناطق المملكة، ويعتمد التقرير على مخرجات النماذج العددية المتقدمة التي تحاكي ديناميكية الغلاف الجوي وتأثيراتها المحتملة على مناخ المملكة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

هذه النماذج تأخذ في اعتبارها عدة عوامل منها تأثير المحيطات، الغلاف الجوي، والتفاعلات الطبيعية بين مختلف العوامل المناخية التي تؤثر على مناخ المملكة. وأوضح التقرير أن معظم مناطق المملكة ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل الطبيعي خلال فصل الخريف، مع تركز أعلى مستويات الارتفاع في مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وتبوك، حيث يُتوقع أن يصل هذا الارتفاع إلى درجة واحدة مقارنةً بالفصول السابقة.

بينما سيشهد باقي مناطق المملكة تغيرًا أقل من ذلك، مع بقاء درجات الحرارة ضمن نطاق أعلى من المعدل . ارتفاع درجات الحرارة

بالنسبة لشهر سبتمبر 2024م، من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة السطحية زيادة عن المعدل المناخي في هذا الشهر، مع توقع أن تصل الزيادة إلى درجة واحدة في أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، تبوك، والمنطقة الشرقية، بينما تكون الزيادة أقل من درجة على باقي مناطق المملكة.

في شهر أكتوبر 2024م، يُتوقع أن تستمر درجات الحرارة السطحية في الارتفاع عن المعدل المناخي، حيث من المتوقع أن يصل هذا الارتفاع إلى حوالي 0.8 درجة مئوية في مناطق الرياض، الجوف، المنطقة الشرقية، تبوك، والحدود الشمالية، في حين يُتوقع أن يصل الارتفاع إلى حوالي 0.6 درجة على باقي المناطق.

أما بالنسبة لشهر نوفمبر 2024م، تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة السطحية ستظل مرتفعة عن المعدل الطبيعي بمقدار درجة واحدة في أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، وتبوك، بينما ستكون الزيادة أقل من درجة في باقي مناطق المملكة باستثناء أجزاء من مناطق نجران، عسير، ومكة المكرمة، حيث يُتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية . هطول الأمطار

فيما يتعلق بتوقعات هطول الأمطار خلال فصل الخريف، يتوقع أن يكون هطول الأمطار في شهر سبتمبر حول المعدل الطبيعي على أغلب مناطق المملكة، مع احتمال زيادة معدل هطول الأمطار في مناطق عسير، نجران، جازان، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، والمنطقة الشرقية.

أما في شهر أكتوبر 2024م، يُتوقع أن يشهد هذا الشهر انخفاضًا في معدل هطول الأمطار عن المعدل المناخي المعتاد على مناطق حائل، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، الباحة، جازان، وأجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، وعسير. بينما من المتوقع أن يكون هطول الأمطار حول المعدل المناخي على باقي أجزاء مناطق المملكة.

وبالنسبة لشهر نوفمبر 2024م، تُظهر التوقعات انخفاضًا في معدل هطول الأمطار عن المعدل المناخي المعتاد على منطقة القصيم، وأجزاء من مناطق الرياض، المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والباحة، بينما يُتوقع أن يكون هطول الأمطار حول المعدل المناخي على باقي مناطق المملكة . تحذيرات خاصة

بالإضافة إلى التوقعات الشهرية، أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرات خاصة بارتفاع درجات الحرارة السطحية عن المعدل المناخي على معظم مناطق المملكة خلال فصل الخريف.

يُتوقع أن يكون أعلى ارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى درجة واحدة خلال هذه الفترة، خاصةً في مناطق حائل، القصيم، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

وينصح المركز بمتابعة التحديثات المستمرة للتوقعات المناخية، خصوصاً مع توقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة السطحية على معظم مناطق المملكة خلال فصل الخريف. حالات مطرية متطرفة

كما أصدر المركز تحذيرات خاصة بهطول الأمطار خلال فصل الخريف، حيث يُتوقع أن ترتفع معدلات هطول الأمطار عن المعدل المناخي المعتاد على أجزاء من مناطق عسير، نجران، وجازان، مع عدم ظهور حالات مطرية متطرفة أو حادة في محاكاة مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى.

ومع ذلك، يشير المركز إلى ضرورة المتابعة المستمرة للتوقعات المناخية الشبه فصلية وتوقعات الطقس قصيرة المدى، بالإضافة إلى الإنذار المبكر الصادر من المركز الوطني للأرصاد، خصوصاً مع وجود مؤشرات على حالات متطرفة محتملة خلال فصل الخريف.

ويدعو المركز جميع المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد لأي تغيرات مناخية محتملة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من المعلومات التي يوفرها المركز بشكل دوري لمتابعة الحالة الجوية والتوقعات المناخية .