شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية مع ممثل الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات على الساحة الإقليمية، وتبادل وجهات النظر حيالها، وآفاق التنسيق المشترك بشأنها.