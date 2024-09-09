1350 متدربا بتقنية أبها

أنهت الكلية التقنية بأبها قبول 1350 متدرباً في مرحلة الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول من عام 1446، وأقامت الكلية من خلال وكالة شؤون المتدربين بالكلية حفل استقبال المتدربين المستجدين وسط تنظيمات مميزة، وعلى فترات مختلفة بمقر الكلية بجوحان وفرعها بحي الموظفين، وأكد عميد الكلية الدكتور يحيى بن مشبب آل كاسي أن جميع إمكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى يتم تأهيلهم وصقل مواهبهم في كافة التخصصات ليصبحوا سواعد وطنية تسهم في دفع عجلة التنمية من أجل النهوض بهذا البلد المعطاء حسب تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030.

وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس عوض آل مبارك أن المتدربين المقبولين ينتظمون في ما يقارب 11 تخصصاً، في مرحلة الدبلوم في تخصصات قسم تقنية الحاسب الآلي والبرمجيات والدعم الفني والتقنية الإدارية في تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية وقسم التقنية الكهربائية في تخصص القوى الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية والتقنية الميكانيكية في تخصص الإنتاج، وقسم تقنية المحركات والمركبات (السيارات) وقسم التقنية المدنية والمعمارية في تخصص العمارة والمدني والمساحة.