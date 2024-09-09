إنقاذ عشريني من نزيف حاد بالفم في مستشفى بيش العام

وفي التفاصيل، ذكرت إدارة المستشفى بأن المصاب حضر لقسم الطوارئ نتيجة تعرضه لحادث سير وكان يعاني من إصابة شديدة في الوجه والفكين ونزيف حاد في الفم .
وأضافت بأنه على الفور قام أطباء الطوارئ والأسنان والجراحة العامة بتقييم الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وقرروا إجراء عملية جراحية عاجلة.
وفي قسم العمليات قام فريق التخدير باعتماد خطة لتنبيب المريض مع الحفاظ على التنفس الطبيعي لتفادي ارتجاع الدم إلى مجرى الهواء والاختناق؛ وتم تحديد موقع النزف في الشريان الحويصلي السفلي وإيقافه ولله الحمد وغادر المصاب المستشفى بعد تماثله للشفاء.
وبين بأن قسم الطوارئ بالمستشفى يضم نخبة من الأطباء من جميع التخصصات ذو خبرة عالية في التعامل مع حالات الحوادث والحالات الطارئ بإحترافية وتنسيق عالي فيما بينهم.
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