"حزب الله": استهدفنا مقر سرية تابع للواء حرمون 810 في موقع حبوشيت ومقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدتي مجدل سلم وبليدا ‏قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر سرية تابع للواء حرمون 810 في موقع حبوشيت بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا". ‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان ثان، أن "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً ‏على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدتي ‏مجدل سلم وبليدا قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل ‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا". ‏