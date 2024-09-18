انفجار أجهزة لاسلكية في بيروت وعدد من المناطق وانفجار بعضها خلال تشييعات لعناصر في حزب الله

أفادت قناة "المنار"، عن "انفجار عدد من الأجهزة اللاسلكية في أيدي حامليها في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية"، ويشار إلى أن عددًا من الأجهزة كانت داخل شقق ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

هذا، وأفادت معلومات عن انفجار أحد الأجهزة خلال تشييع أحد عناصر الحزب في الغبيري بحضور رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين، الذي ألقى كلمة بعد الحادثة.

هذا، وأفيد أيضًا عن انفجارين خلال تشيعَين في سحمر وكفرصير.