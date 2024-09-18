أشار رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، إلى أنّ "ما حصل أمس هو ابتلاء جديد لشعب وأمة المقاومة التي منذ أن انطلقت ترى الامتحانات الكبيرة وتجاوزتها بقوة الإيمان والعزم والإرادة الصلبتين".
ولفت، في تشييع عناصر للحزب في روضة الحوراء زينب في الغبيري، إلى أنّ "معركة اسناد أهل غزة سوف تزداد قوّة وعزمًا وتقدمًا إلى الأمام".
وشدد صفي الدين، على "أننا نواجه مرحلة جديدة من العدوان"، مؤكدًا أنّ "العقاب آتٍ لا محالة"، ردًا على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف لبنان عبر تفجير أجهزة البايجر.
كانت هذه تفاصيل خبر صفي الدين: معركة إسناد غزة ستزداد ونواجه مرحلة جديدة من العدوان والعقاب آتٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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