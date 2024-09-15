شكرا لقرائتكم خبر عن ما المنشآت المستفيدة من إيقاف رسوم رخصة مرافق الضيافة السياحية؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة البلديات والإسكان، عن المنشآت المستفيدة من قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية لمرافق الضيافة السياحية.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأحد، أن المنشآت المستفيدة من القرار تشمل الآتي:
ويهدف هذا الربط إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وتبسيط عملية الإشراف والرقابة على الاستراحات، سواء كانت تجارية أو خاصة.
كما سيساهم في تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة حول هذا القطاع الحيوي، مما يدعم جهود التطوير والاستثمار فيه.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأحد، أن المنشآت المستفيدة من القرار تشمل الآتي:
- الفنادق
- الشقق المخدومة
- المخيمات
- فنادق تراثية
- الفلل الفندقية
- المنتجعات
- النزل
- الشقق الفندقية
- مرافق الضيافة المؤقتة
- بيوت العطلات (الشاليهات).
تعرف على المنشآت المستفيدة من قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية لمرافق الضيافة السياحية.— وزارة البلديات والإسكان (@saudimomrah) September 15, 2024
#نزدهر_في_السعودية pic.twitter.com/5lNyGXQzR7
وزارة البلديات والإسكانسبق وأعلنت الوزارة عن لائحة تنظيمية جديدة تركز على الربط التقني بين منصاتها الإلكترونية الرئيسية، إذ ستقوم الوزارة بربط منصة ”بلدي“ بمنصة ”إيجار“ وشبكة المعلومات الوطنية السياحية ”شموس“، بالإضافة إلى مركز تنظيم الاستراحات والمتنزهات والمخيمات.
ويهدف هذا الربط إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وتبسيط عملية الإشراف والرقابة على الاستراحات، سواء كانت تجارية أو خاصة.
كما سيساهم في تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة حول هذا القطاع الحيوي، مما يدعم جهود التطوير والاستثمار فيه.