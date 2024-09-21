دور الإعلام في تنمية زراعة عسير

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ورشة بعنوان "دور الإعلام في التنمية الزراعية"، بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين بعسير وحضور كثيف من الإعلاميين وطلاب الإعلام.

قدم الورشة الأستاذ المساعد بقسم الإعلام وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد بأبها، محمد الأسمري، وبحضور مدير عام فرع الوزارة المهندس أحمد بن محمد آل مجثل ومدير هيئة الصحفيين بمنطقة عسير مرعي بن ناصر عسيري وعدد من أعضاء الهيئة. وشملت الورشة الكثير من المفاهيم والأفكار والرسائل الإعلامية التوعوية التي تساهم في التنمية الزراعية. وتُعتبر هذه الورشة الأولى بعد تفعيل الشراكة المجتمعية بين وزارة البيئة وهيئة الصحفيين.

وفي ختام الورشة، تم تسليم الشهادات والتقاط صور جماعية. تهدف الوزارة من خلال إقامة هذه الورش النوعية إلى تفعيل دور الإعلام والمساهمة في تنشيط وتشجيع المزارعين والزراعة بمنطقة عسير التي تُعتبر إحدى أهم مناطق المملكة من الناحية الزراعية.