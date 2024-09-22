وبدأ الحفل بقصائد وطنية وأوبريت وطني والعرضة السعودية وتكريم الرعاة، كما اشتملت الفعاليات المقامة حديقة المطل، والأسر المنتجة وركن الرسم وركن للتصوير، واختتمت بالألعاب النارية التي تزينت بها سماء محافظة الحريق احتفاء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
وشهدت الفعاليات حضورا وتفاعل كبيرين من أهالي المحافظة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.
كما قامت البلدية بتوزيع أكثر من 5000 الآف هدية للأطفال تحتوي على أعلام وشعارات دوت الخليج في جميع المراكز وفي مقر الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريق تحتفل باليوم الوطني الـ 94 "نحلم ونحقق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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