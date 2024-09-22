الحريق تحتفل باليوم الوطني الـ 94 "نحلم ونحقق"

نظمت بلدية محافظة الحريق التابعة لمنطقة الرياض، عددا من الفعاليات والفقرات الترفيهية بمناسبة اليوم الوطني 94 ، كما قامت البلدية بتنظيم الحفل الرسمي بحضور محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء، ورئيس البلدية فهد بن عبدالله الدميخي، وعدد من قيادات الإدارات الحكومية الخدمية والأمنية.

وبدأ الحفل بقصائد وطنية وأوبريت وطني والعرضة السعودية وتكريم الرعاة، كما اشتملت الفعاليات المقامة حديقة المطل، والأسر المنتجة وركن الرسم وركن للتصوير، واختتمت بالألعاب النارية التي تزينت بها سماء محافظة الحريق احتفاء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

وشهدت الفعاليات حضورا وتفاعل كبيرين من أهالي المحافظة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

كما قامت البلدية بتوزيع أكثر من 5000 الآف هدية للأطفال تحتوي على أعلام وشعارات دوت الخليج في جميع المراكز وفي مقر الحفل.