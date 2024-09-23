استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق ابتداء من اليوم حتى الجمعة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الاثنين حتى الجمعة المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والخرمة وتربة ورنية والمويه والليث والقنفذة.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق الباحة وعسير وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومتوسطة على منطقة نجران.