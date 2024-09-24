شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : موجات الحر اللاهبة سنستقبلها بعد 6 شهور .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الطقس، خالد الزعاق، أن موسم الصيف نتهي بموجاته الحارة، مشيرا إلى أن الأمراض المتفشية في هذه الفترة يسميها العامة بـ “موسم الصفري” بسبب اصفرار الأجساد من كثرة الأمراض.

وأضاف “الزعاق” أن الصيف لا ينتهي بشكل مفاجئ وإنما تتذبذب فيه دراجات الحرارة والرطوبة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة العربية.

ولفت خبير الطقس إلى أن التقلبات الجوية الحادة تعطينا مناعة ضد موجات البرد المستقبلية، فيما ستعود موجات الحر اللاهبة بعد 6 أشهر.