انتهت.. الاهلي يحسم ثاني صفقاته الشتوية مقابل الثلاثي الموهوب

أنهى النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب إجراءات التعاقد مع الصفقة الثانية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعزيز صفوف المارد الأحمر.

وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي في وقت سابق عن انتهاء التوقيع مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي نجم نادي سيريس السويدي لمدة 4 مواسم ونصف.

وعلم”كورة 365″ أن مسؤولي المارد الأحمر انهوا في الساعات القليلة الماضية التوقيع النهائي مع نظرائهم بنادي مودرن فيوتشر لارتداء اللاعب عمر كمال عبد الواحد قميص بطل أفريقيا.

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ووافق مسئولو الاهلي على رحيل الثلاثي أحمد خالد كباكا وعبد الرحمن رشدان ومحمد زعلوك إلى صفوف مودرن فيوتشر لمدة موسمين ونصف مقابل انتقال عمر كمال عبد الواحد للقلعة الحمراء.

وكان فيوتشر قد أبدى رغبته الكبيرة في التعاقد مع صلاح محسن مهاجم المارد الأحمر قبل أن يرفض الأخير بشكل نهائي هذا الأمر.