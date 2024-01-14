ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت.. كأس الأمم الإفريقية 2024

مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق اليوم بث مباشر رابط تويتر يلا شوت.. كأس الأمم الإفريقية 2024، تبحث جماهير كرة القدم عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وموزمبيق بث مباشر اليوم في كأس أمم أفريقيا 2024 والتشكيل عبر مختلف محركات الشبكة العنكبوتية، حيث سيخوض منتخبنا الوطني قدم كروية الليلة ضد منتخب موزمبيق، ضمن منافسات دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024.

وأنهى منتخب مصر بقيادة المدير الفني روي فيتوريا، استعداداته أمس السبت، من أجل اقتناص أول ثلاث نقاط في بداية مشواره في البطولة، من أجل كسب الثقة، وإرسال رسالة قوية لمنافسيه على اللقب، بهدف المنتخب الوطني الذي سافر إلى ساحل العاج لحصد الأميرة السمراء.

وطالب فيتوريا لاعبي منتخب مصر بضرورة التسجيل مبكرًا من أجل تسهيل المباراة، واستغلال أي فرصة تتيح لهم، خاصًة أن أرضية ملعب فيليكس بوايني، الذي سيحتضن المباراة، غير جيدة، وممكن أن تصعب المواجهة، عليهم، كما أكد لهم أهمية تحقيق أول ثلاث نقاط في ضربة البداية.

وحرص محمد صلاح على عقد جلسة مع لاعبي منتخب مصر، لرفع معنوياتهم قبل المباراة المرتقبة، والتأكيد على أهمية تحقيق اللقب خاصًة أنه من الممكن أن يكون الأخير للاعبين الكبار داخل صفوف المنتخب، مثل محمد الشناوي ومحمد النني.

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وحرصًا من موقع جريدة "الخليج 365" على تقديم أخر أخبار كرة القدم مواعيد المباريات المهمة، نستعرض معكم فيما يلي موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق بث مباشر اليوم في كأس أمم أفريقيا 2024، كذلك ترددات القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة، وتشكيل منتخب مصر المتوقع، كذلك تردد قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر القادمة.

متى موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم الأحد 14 يناير 2024، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة مصر وموزمبيق على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق علي محمد علي.