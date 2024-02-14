مران الزمالك: تدريبات بدنية متنوعة للاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت خوض تدريب بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.