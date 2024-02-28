الامارات | لابا يتفوق على أغلى 5 لاعبين في الدوري.. «أداءً وأهدافاً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إحصائية رسمية رصدتها «الإمارات اليوم»، أن مهاجم العين، التوغولي لابا كودجو الذي يتصدر ترتيب هدافي دوري أدنوك للمحترفين بعد انتهاء الجولة الـ14 للدوري برصيد 11 هدفاً يتفوق بالأداء وتسجيل الأهداف والمستوى الفني وصنع الفارق، على لاعبين في دوري أدنوك للمحترفين أغلى منه في القيمة السوقية، أبرزهم مهاجم نادي الإمارات الحالي والشارقة سابقاً الإسباني باكو ألكاسير الذي يعد أغلى لاعب في الدوري (سبعة ملايين يورو)، يليه في المركز الثاني كل من: فابيو دي ليما (الوصل)، والمغربي سفيان رحيمي (العين)، والبرتغالي يوري ميديروس (النصر)، بقيمة سوقية قدرها ستة ملايين يورو، ويأتي في المركز الثالث لاعب الوحدة عمر خريبين بقيمة سوقية 5.4 ملايين يورو.

ويحتل لابا المركز الرابع من حيث القيمة السوقية بخمسة ملايين يورو متساوياً مع لاعب الشارقة كايو لوكاس.

تأتي أرقام لابا على الرغم من أن العين يمتلك مباراة مؤجلة أمام الجزيرة في الجولة الـ13، في حين سبق للنجم التوغولي الحصول على لقب هداف الدوري خلال موسمي 2021-2022 و2022-2023 مواصلاً بذلك تفوقه على جميع لاعبي الدوري المحلي.

‏وشارك لابا كودجو «32 عاماً» أساسياً في 13 مباراة خاضها العين في الدوري حتى الآن، وسجل 11 هدفاً منها ثلاثة أهداف بالرأس، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع فريقه 1053 دقيقة.

في المقابل، شارك ألكاسير «30 عاماً» مع فريقه نادي الإمارات في 12 مباراة في الدوري منها 10 أساسياً، وسجل خمسة أهداف، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع الفريق 936 دقيقة ليحتل المرتبة السادسة في ترتيب هدافي الدوري متساوياً في عدد الأهداف مع أربعة لاعبين آخرين هم: المغربي وليد أزارو «عجمان»، وسيباستيان تيغالي «الشارقة»، والبرازيلي ماتيوس ليما «شباب الأهلي»، والفرنسي يوسوفو نيكته «بني ياس».

ويشترك ثلاثة لاعبين في المركز الثاني على ترتيب هدافي الدوري برصيد تسعة أهداف هم مهاجم الجزيرة علي مبخوت، ولاعب الوصل فابيو ليما، وهداف الوحدة عمر خريبين، فيما يحل مهاجم الشارقة كايو لوكاس في المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري برصيد ثمانية أهداف.

وقاد لابا مع زميله سفيان رحيمي العين، أخيراً، للتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بعدما فاز على نظيره ناساف الأوزبكي بتسجيلهما هدفي الفوز خلال المباراة التي انتهت لمصلحة العين (2-1).

• 5 ملايين يورو القيمة السوقية للهداف التوغولي لابا «رابع أغلى لاعب في الدوري»

• 5.4 ملايين يورو القيمة السوقية لمهاجم الوحدة، السوري عمر خريبين.

أرقام ألكاسير في الدوري:

لعب: 12 مباراة.

- دقائق اللعب: 936 دقيقة.

- 10 مباريات خاضها أساسياً.

- سجل 5 أهداف.

- يحتل المرتبة السادسة في ترتيب الهدافين.

أرقام لابا في الدوري:

- لعب: 13 مباراة.

- دقائق اللعب: 1053 دقيقة.

- الأهداف: 11.

- أهداف بالرأس: 3.

- القيمة السوقية: 5 ملايين يورو.

مفارقة.. يوري أغلى من لابا وسجل هدفاً وحيداً

لاعب النصر، البرتغالي يوري ميديروس (30 عاماً) الذي يتقدم على لابا في القيمة السوقية بـ(5.4 ملايين يورو)، سجل هدفاً وحيداً على الرغم من أنه شارك مع «العميد» في 14 مباراة منها 10 أساسياً، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع الفريق 1002 دقيقة.