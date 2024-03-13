شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخبات فى رمضان.. مباراة مصر وزيمبابوي فى تصفيات كأس العالم وتوديع المونديال بسبب "طوبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت المنتخبات الوطنية العديد من الإنجازات والألقاب خلال شهر رمضان، وكذلك بعض الإخفاقات طوال السنوات الماضية، وفى الحلقة الثانية من ذكريات المنتخبات فى رمضان نكشف تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي في تصفيات كأس العالم 1994.

تعتبر مباراة مصر وزيمبابوي في تصفيات كأس العالم 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من أهم وأشهر المباريات التي لعبها "الفراعنة" في تاريخهم بالشهر الكريم.

وفازت مصر 2-1 على زيمبابوي بهدفي أشرف قاسم وحسام حسن (ق 32 و40) بعدما تقدم الضيوف عبر أجنت ساوو في الدقيقة الخامسة، في مواجهة لعبت يوم 28 فبراير، الموافق 7 رمضان 1413 هجرياً.

ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر يوم 28 مارس إعادة المباراة بداعي أنها لم تلعب وسط أجواء رياضية عادية، بسبب إلقاء الجماهير المصرية بعض الأدوات على لاعبي منتخبهم ومديرهم الفني.

وادعى برو جروبيلار حارس مرمى زيمبابوي وليفربول آنذاك، أن رأسه ضُرب بطوبة، لكن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم نفوا الأمر تماماً.

الفوز المصري كان سيعني التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات واللعب في مجموعة مع الكاميرون وغينيا، لكن المباراة أعيدت يوم 15 أبريل في ليون الفرنسية وانتهت بالتعادل السلبي لتتصدر زيمبابوي المجموعة وتصعد إلى المرحلة التالية.