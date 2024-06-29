7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 - 6 - 2024 ، العديد من الأخبار المهمة، جاء في مقدمتها: إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بسبب حريق أعمدة الإنارة باستاد الإسكندرية، والزمالك يتجه لفندق إقامة معسكر الاستعداد لمواجهة سيراميكا، وبنفس نتيجة الدور الأول.. الأهلى يهزم فاركو بثنائية "الشحات".

إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بسبب حريق أعمدة الإنارة بإستاد الإسكندرية

قرر الحكم محمد سلامة، إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز عقب انتهاء المدة القانونية والمقدرة بـ 20 دقيقة، وعدم رجوع الإنارة مرة أخرى وذلك بعد أن نشب حريق بأعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية.

الزمالك يتجه لفندق إقامة معسكر الاستعداد لمواجهة سيراميكا

تتجه حافلة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى فندق إقامة معسكر الإعداد لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدًا السبت باستاد القاهرة الدولى

بنفس نتيجة الدور الأول.. الأهلى يهزم فاركو بثنائية "الشحات"

نجح فريق الأهلي في الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة..

مجموعة نارية لمنتخب الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات فى أولمبياد باريس

أجريت منذ قليل قرعة الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي ستقام خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

البنك الأهلي يفوز على المقاولون العرب برباعية فى الدورى.. فيديو

فاز فريق البنك الأهلى على المقاولون العرب بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد عثمان أحمد عثمان.

ميكالى يغلق ملف استدعاء محمد صلاح للأولمبياد.. ويطلب ضم مرموش

أغلق روجيريو ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، ملف استدعاء النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى بعد تمسك ناديه الإنجليزى به.

تقارير قطرية تؤكد توقيع يوسف أيمن للأهلي لمدة سنة على سبيل الإعارة

أكد الصحفي القطري محمد الكعبي توقيع يوسف أيمن عقود انتقاله للنادي الأهلى المصري لمدة سنة على سبيل الإعارة، مشيرا إلى أن اللاعب وقع العقود اليوم الجمعة.