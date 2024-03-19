رضا عبد العال يفتح النار على حسام حسن: لم يحقق بطولات كمدرب

ياسر رشاد - القاهرة - وجَهَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق انتقادات لاذعة إلى حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بعد اختياراته لقائمة الفراعنة لبطولة كأس العاصمة الإدارية الودية في نسختها الأولى بمشاركة منتخبات كرواتيا، تونس، ونيوزلندا.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

اختيارات حسام حسن غير مبررة، ومليئة بالمجاملات، ولا أعلم سبب انضمام أحمد حجازي بعد تراجع مستواه في الآونة الأخيرة وظهوره بشكل متواضع في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية بكوت ديفوار، بالإضافة إلى عدم ضم العديد من اللاعبين المميزين في بطولة الدوري مثل أحمد هاني ومحمد توني من سيراميكا كليوباترا، عمرو قلاوة من سموحة، وغنام محمد لاعب وسط مودرن فيوتشر، وغيرهم من اللاعبين.

وأضاف: حسام حسن يعمل في المجال التدريبي منذ أكثر من 15 عامًا، ولم يحقق أي بطولات كمدير فني، وتاريخه كلاعب ليس له علاقة بالتدريب، وأطالبه بعدم الدخول في صدامات مع النجوم أو تصفية الحسابات مع بعض اللاعبين والنظر إلى المصلحة العامة للمنتخب.