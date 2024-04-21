يقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراة صن داونز ضد الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد نهاية لقاء الذهاب.

ولعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي ضد نظيره الترجي التونسي، اليوم السبت، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الترجي التونسي نتيجة إيجابية بالفوز داخل الديار على صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة هدف وحيد.

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وتمكن يان ساس، من تسجيل هدف الفريق التونسي في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة من أعلى حارس مرمى صن داونز، ثم أكملها في الشباك، بعدما استقبل تمريرة سحرية من البرازيلي رودريجيز.

موعد مباراة صن داونز ضد الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الجنوب أفريقي نظيره التونسي، يوم الجمعة الموافق 26 أبريل الجاري، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.

وستقام مباراة صن داونز ضد الترجي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.