أحمد الطحان: نرفص اتهام النادى المصري بالتزوير في قطاع الناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد الطحان عضو مجلس إدارة النادى المصري البورسعيدي ان الإدارة ترفض شكلا وموضوعا اي اتهام موجه لادارته بتزوير او تسنين لاعبين في قطاع الناشئين.



وأوضح أن اللاعب ده لعب موسم كامل ومفيد في شهر تسعة اللي فات في سجلات اتحاد الكرة وكل اوراقه الرسمية المستخرجة من السجل المدني سواء بطاقة او شهادة ميلاد او قيد عائلي وجهت الى اتحاد الكرة وتم قيده بالفعل

بطاقة الرقم القومي للاعب مكتوب بها مواليد ٢٠٠٣ وبطاقة رسمية وليست شهادة ميلاد واكيد يتعامل اللاعب ببطاقته مع كل المصالح الرسمية

نادي انبي لم يقدم اي احتجاج على اللاعب ده من بداية الموسم وكان يلعب معنا ، لماذا لم يعترض انبي منذ بداية الموسم؟ لماذا اعترض قبل مواجهة الاهلي وبعد مواجهتنا ؟!.



وأشار إلى أنه ليس هناك اي شبه تزوير في موضوع هذا اللاعب والنادي المصري بعيد عن هذا الامر وليس له علاقة ولا يمكن ان نزور في اوراق اي لاعب

نطرق الطرق القانونية للحفاظ على حقوق النادي المصري ونرفض المساس بحقوقنا.