الامارات | الإمارات على عرش كرة القدم والشطرنج في دورة الألعاب الخليجية للشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت الإمارات تربعها على عرش صدارة الترتيب العام لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الدولة حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، بمشاركة 3500 لاعب ولاعبة في 24 رياضة فردية وجماعية.



ورفعت الإمارات رصيدها إلى 168 ميدالية ملونة، بعد أن أضافت منتخبات الشطرنج، وكرة القدم، والريشة الطائرة والدراجات 13 ميدالية بواقع 58 ذهبية، و62 فضية، و48 برونزية.



وفي جدول ترتيب الميداليات، تواصل السعودية احتلال المركز الثاني بـ.57 ميدالية (27 ذهبية، و18فضية، و12برونزية)، والكويت المركز الثالث بـ.57 ميدالية (14ذهبية، و21 فضية و22 برونزية)، وعززت سلطنة عمان موقعها في المركز الرابع بـ42ميدالية ( 16ذهبية، و11 فضيات، و15برونزية)، وجاءت البحرين في المركز الخامس بـ 36ميدالية (9 ذهبيات، و11 فضيات، و16 برونزية)، ثم قطر في المركز السادس بـ 21ميدالية (9 ذهبيات، و5فضيات و7 برونزيات).



ونال أبطال الإمارات للشطرنج 9 ميداليات ملونة جديدة من أصل 12 ميدالية وزعت في بطولة الشطرنج السريع للفردي، منها 3 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، ليرفع منتخبنا رصيده العام في «لعبة الأذكياء» إلى 21 ميدالية ملونة منها، 10 ذهبيات، و5 فضيات، و6 برونزيات.

كما توج منتخب الإمارات للناشئين تحت 17 عاماً بذهبية كرة القدم، بعد فوزه على نظيره الكويتي 2-0، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان.