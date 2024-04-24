رسميا.. الأهلي يعلن موعد مباراته مع مازيمبي بعد تطبيق التوقيت الصيفي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف النادي الأهلي عن موعد مباراته المقبلة أمام مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي ومازيمبي مساء يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي البطولة القارية.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة سيمبا التنزاني بدور ربع النهائي بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

فيما تأهل مازيمبي على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وانتهت مواجهة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في الكونغو بالتعادل السلبي والتي أقيمت السبت الماضي.

وسيلتقي الفائز من مواجهة الأهلي ومازيمبي مع المتأهل من لقاء صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية 2024.

وتقرر تطبيق التوقيت الصيفي على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بداية من الساعة الثانية عشر منتصف ليل يوم 26 من أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة يوم الجمعة المقبل 26 أبريل الجاري.