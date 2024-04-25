الامارات | العين ومليحة يكملان عقد نصف نهائي دوري اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل العين ومليحة عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري كرة اليد عقب انتصارهما، أول من أمس، في الجولة قبل الختامية من الدور التمهيدي. وفاز العين على مضيفه النصر بواقع (36-34)، ومليحة على دبا الحصن بفارق هدف وبنتيجة (23-22).

كما شهدت الجولة، تأكيد الشارقة وشباب الأهلي تأهلهما المبكر، كأول وثاني الدور التمهيدي، بفوز «الملك» على الوصل (31-26)، وشباب الأهلي على الجزيرة (26-25). وعزز فريق الشارقة بختام الجولة صدارته الترتيب العام بـ37 نقطة، بفارق أربع نقاط عن شباب الأهلي الوصيف، والعين ثالثاً بـ28 نقطة، مقابل 27 نقطة لمليحة الرابع.