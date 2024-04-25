ليفربول يسقط على أرض إيفرتون بثنائية نظيفة



سقط ليفربول على أرض جاره ومستضيفه إيفرتون بهدفين دون ردّ الأربعاء في مباراة مثيرة لحساب المرحلة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وبصم على هدفي الفريق الفائز كلّ من جاراد برانثوايت (27) ودومينيك كالفيرت ليوين (58).



وبهذا الفوز الثمين رفع إيفرتون، الذي يصارع من من أجل تفادي الهبوط إلى التشامبيونشيب والذي تعرّض لخصم 8 نقاط من رصيده من قبل رابطة البريميرليغ بسبب مخالفات في القواعد المالية، رصيده إلى 33 نقطة في المرتبة السادسة عشرة.



في المقابل مثّلت الهزيمة ضربة موجعة لليفربول الذي ينافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ليتجمّد رصيده عند 74 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً بفارق ثلاث نقاط خلف آرسنال المتصدّر الحالي (34 مباراة) ونقطة أمام مانشستر سيتي الثالث (32 مباراة).



وهو أول فوز لإيفرتون على ليفربول في الدوري كمُضيف منذ أكتوبر 2010.



وضمن ذات المرحلة تغلّب مانشستر يونايتد بصعوبة على ضيفه شيفيلد يونايتد بأربعة أهداف لإثنين.



وسجّل للفائز كلّ من هاري ماغواير (42) وبرونو فيرنانديز (61 من ركلة جزاء و81) وراسموس هويلوند (85).



في المقابل بصم جايدن بوغل (35) وبنجامين بريريتون (50) على هدفي الخاسر.



وفي بقية المواجهات تفوّق كريستال بالاس على نيوكاسل يونايتد (2-0) وبورنموث على وولفرهامبتون (1-0).



(بي إن سبورت)