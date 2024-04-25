وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة الدولي استعدادًا لمباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تفقد استاد القاهرة الدولى للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلى ومازيمبي الكونغولي في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وأكد وزير الشباب والرياضة، علي جاهزية كافة المنشآت الرياضية المصرية؛ لاستقبال كافة المباريات والفعاليات والأحداث الدولية والقارية، بفضل دعم وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق مازيمبي ظهر اليوم، وذلك للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة، في إياب الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع من الأهلي، الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، واللواء علاء صلاح، المنسق الأمني والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، وأسامة محمد إداريا الفريق، إلى جانب منسق ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومسئولي فريق مازيمبي.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود والحارس طاقما من اللون الأخضر.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين لاستاد القاهرة، والمدة المحددة لفترة الإحماء وغيرها من الأمور التنظيمية والأمنية.

هذا ويلتقي الأهلي ومازيمبي في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريقين قد تعادلا سلبا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكونغو