موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي اليوم، في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنقل مباراة الأهلي ومازيمبي عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وحسم التعادل السلبي مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، يوم السبت الماضي على ستاد "تي بي مازيمبي" بالكونغو.