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الجونة يقلب تأخره أمام الاتحاد إلى فوز قاتل في اللحظات الأخيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - حول الجونة تأخره أمام الاتحاد بهدف نظيف إلى فوز قاتلا 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "خالد بشارة" ضمن حسابات الأسبوع الـ20 من منافسات نسخة موسم 2023-2024.

تقدم الضيوف عن طريق أحمد عادل في الدقيقة (61)، قبل أن يتعادل أيمن سعد للجونة صاحبة الأرض في الدقيقة (74) من ضربة جزاء، ليأتي أحمد حسام وينتزع هدفًا ثانيًا في الدقيقة (90+4).

وأصبح ترتيب الجونة (28 نقطة) في المركز السادس من (19 مباراة)، في المقابل، ظل الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد (29نقطة).

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد السكندري في المباراة المقبلة ضد بلدية المحلة في المقابل،ويلعب الجونة ضد الأهلي مساء السبت المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ21.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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