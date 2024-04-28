صدمة في مانشستر سيتي قبل مواجهة نوتجهام فورست بالدوري الإنجليزي

تلقى نادي مانشستر سيتي، صدمة قوية قبل مواجهة نوتنجهام فورست، في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام فورست، مساء اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري، في البريميرليج.

وتبدأ أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد نوتجهام فورست، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي..

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وتأكد غياب فيل فودين عن صفوف مانشستر سيتي، خلال مواجهة نوتنجهام فورست، المقرر لها مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب استاد سيتي جراوند.

ويدخل السيتي المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.