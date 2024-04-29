عيد يُعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة لافيينا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة احمد عيد عبد الملك، قائمة الفريق الذي سيواجه بها فريق لافيينا بقيادة احمد صلاح، اليوم الإثنين، وتقام المباراة على ستاد غزل المحلة وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز.

حيث جاءت القائمة علي النحو التالي :

" عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد فوزي، الجزار، كاستيلو، مسعد، أحمد طارق، عموري، بسام وليد، يحيي زكريا، الكومي، محمود عبدالعزيز، حجازي، خالد الأخميمي، أحمد مجدي، شيكو، ريفو، محمد جابر، رجب مارو، كريم أشرف، أحمد سالم، عبده يحيي ".

ويحتل فريق غزل المحلة وصيف المجموعة برصيد 46 نقطة، بينما يأتي فريق لافيينا في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، فى مباراة نارية ستكون بـ6 نقاط نظرا للمنافسة القوية بين الفريقين، وتقام المباراة على ستاد غزل المحلة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة السابعة :

1- بتروجيت 58 نقطة

2- غزل المحلة 46 نقطة

3- لافيينا 45 نقطة

4- وادي دجلة 45 نقطة

5- حرس الحدود 45 نقطة

6- طنطا 39 نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 36 نقطة

9- بروكسي 36 نقطة

10- القناة 32نقطة