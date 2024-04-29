الأهلي ينتظر قرار لجنة الانضباط تجاه الشيبي قبل اللجوء إلى الفيفا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي ينتظر قرار لجنة الانضباط تجاه المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، قبل اللجوء إلى فيفا.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي ينتظر قرار لجنة الانضباط تجاه محمد الشيبي قبل اللجوء إلى الاتحاد الدولي، ويعتمد النادي على أنه يملك مستند رسمي من اتحاد الكرة، يؤكد أن الواقعة في إطار المباراة وهو ما يعني أنه لا يجوز للاعب اللجوء للقضاء الخارجي".

واختتم: "الأهلي حصل على المستند الرسمي، أثناء مخاطبات النادي والاتحاد وأنه تم عقوبة حسين الشحات لما حدث داخل المباراة، وهو ما سيتسخدمه النادي أمام الفيفا ولكنه لن ينتظر قرار لجنة الانضباط".