الامارات | سيلفا يرحل عن تشيلسي نهاية الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدافع الدولي المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا رحيله عن تشلسي نهاية الموسم الحالي، بعد أربعة مواسم قضاها في رحاب النادي اللندني.

ومنذ وصوله إلى تشلسي في أغسطس 2020، خاض سيلفا 151 مباراة في قميص «البلوز» وساهم في فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا 2021 ومونديال الأندية 2022 وكأس السوبر الأوروبي.

وقال سيلفا (39 عاماً) عبر الموقع الرسمي للنادي على منصة «إكس»: «يعني تشلسي الكثير بالنسبة لي.. لقد جئت إلى هنا بهدف البقاء لمدة عام واحد فقط، وانتهى الأمر بأربع سنوات. ليس فقط بالنسبة لي ولكن لعائلتي أيضاً».