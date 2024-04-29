كاف يصدم الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

كشفت تقارير صحفية عن مصير عمر العرجون، لاعب نهضة بركان، من المشاركة أمام الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حيث كان العرجون تلقى بطاقة الحمراء، في مباراة إياب دور ربع نهائي الكونفدرالية أمام فريق أبو سليم الليبي.

وبناءً عليه تطبق العقوبة بالإيقاف لمدة مباراتين، وفقًا لـ لوائح كاف، وكانت المباراتين هما ذهاب وإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام فريق اتحاد العاصمة، والتي لم تقام.

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وتابع التقرير أن بعد طرد العرجون في مباراة أبو سليم الليبي، ووقفه لمده مباراتين، يعتبر قد نفذ إيقافه، في مباراتي اتحاد العاصمة الجزائري وأصبح جاهزًا للمشاركة أمام الزمالك في نهائي الكونفيدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 12 مايو المقبل في المغرب، بينما ستكون مباراة الإياب على ستاد القاهرة يوم 19 من الشهر ذاته.