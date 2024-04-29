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الصيد يحصد الدرع العام لبطولة الجمهورية للسباحة التوقيعية

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ياسر رشاد - القاهرة - توجت فراشات السباحة التوقيعية بالدرع العام لبطولة الجمهورية بجدارة واستحقاق ، عقب تحقيقهن المراكز الاولى فى جميع المراحل العمرية ، والتى جاءت كالتالى :

 

- كأس مراحل الناشئات 
- كأس المركز الاول لمرحلة 12سنة 
- كأس المركز الاول لمرحلة 15 سنة 
- كأس المركز الثانى امرحلة العمومى 
- كأس المركز الثالث لمرحلة 18سنة

وقدر حرص على حضور ومتابعة المنافسات أعضاء مجلس إدارة النادى المهندس احمد الشاذلى والمهندس كريم متولى. 

 

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الجهاز الفنى والادارى :
رئيس الجهاز المهندس شريف حبيب ، نائب رئيس الجهاز المهندس هشام الجارحى ، المدير الفنى  ايرا ليمونسكا ، مدرب عام  ناريمان خالد، المدربين  زهرة محمد مصطفى و سارة ايوبى وكابتن نادين خالد فودة و زينة مرعى  وكابتن هنا فادى و ملك شكري و امينة مصطفي ،  ملك محمود المدير الإدارى ياسر توفيق.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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