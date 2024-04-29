بالصور.. ختام البطولة الدولية للتنس الأرضى J60 بصيد الدقى

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت فعاليات البطولة الدولية للتنس الأرضى J60 تحت 18سنة والتى استضافتها ملاعب صيد الدقى خلال الفترة من 20 – 28 ابريل.

شهد ختام البطولة حضور المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادى ، و محمد غباشى القائم بأعمال المدير التنفيذى ، و اسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد المصرى للتنس ، و أشرف الفار نائب المدير التنفيذى للأنشطة الرياضية ، والمهندس وليد سامى سكرتير عام الاتحاد ، والدكتور ولاء السيد مدير البطولة.

وقد أسفرت نتائج البطولة عن الاتى :

- مرحلة الناشئين (فردى) :

توج اللاعب كريم مبروك (مصر) بالمركز الاول ، فيما فاز اللاعب محمد أبو زيد (مصر) بالمركز الثانى

- مرحلة الناشئات (فردى) :

توجت اللاعبة ارينا ملاجينا (روسيا) بالمركز الاول ، وحققت اللاعبة كريستينا بلكوفة ( روسيا) المركز الثانى

- مرحلة الناشئين (زوجى) :

فاز الزوجى المصرى عمر مرسى وجواد الفقى بالمركز الاول ، فيما احرز الزوجى المصرى مروان ايهاب وسيف سميح المركز الثانى .

- مرحلة الناشئات (زوجى) :

حصد الزوجى المصرى فرح أسعد وكارينا محمد المركز الاول ، كما احرز الزوجى اللاعبة جينيار البقرى (مصر) واللاعبة جايا ميث (ايطاليا) بالمركز الثانى.