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بفرمان من الخطيب.. الأهلي يوقع عقوبة على أفشة

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يوقع عليه أي عقوبات حتى الساعات الأخيرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مع صباح اليوم، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لم يعجبه ما حدث من اللاعب تجاه مدربه، وقرر توقيع عقوبة عليه من جانبه وبأوامر منه".

وأضاف أمير هشام: "سبب استبعاد أفشة ودخول حسين الشحات وعمرو السولية لقائمة الفريق أمام الإسماعيلي، بسبب أن الثنائي الأخير برر موقفهما للمدرب".

واختتم: "السولية أكد للمدرب أن غضبه جاء بسبب أنه كان يرغب في استكمال المباراة، فيما برر حسين الشحات موقفه بأنه كان يريد تواجد لاعب غير طالما أنه لن يكون له دور، والمدرب تقبل اعتذارهم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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