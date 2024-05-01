دوري روشن وجهة محتملة لسفيان أمرابط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش المغربي سفيان أمرابط آخر أيامه مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبدأ رحلة البحث عن فريق جديد من أجل ارتداء قميصه بصورة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب خبير الانتقالات «ماتيو موريتو» فإن أمرابط، يعلم تماما أن أيامه باتت معدودة مع مانشستر يونايتد، في ظل اتخاذ الشياطين الحمر قرارا بإعادته إلى فيورنتينا الإيطالي فور انتهاء فترة إعارته في أولد ترافورد.

وتابع «سفيان أمرابط يعلم أن مستقبله لن يستمر طويلا مع مانشستر يونايتد، الفريق الإنجليزي اتخذ قرارا بإعادته إلى إيطاليا وعدم تفعيل شرط شراء عقده بصورة نهائية».

وأضاف «النجم المغربي يدرك ذلك، لكنه من ناحية أخرى لا يرغب في العودة للعب بصحبة فيورنتينا، لذلك بدأ سفيان أمرابط رحلة البحث عن فريق جديد لتمثيله الموسم المقبل».

يبدو مستقبل النجم المغربي حائر بين عملاقي إيطاليا يوفنتوس وميلان، إلى جانب برشلونة الإسباني وفولهام الإنجليزي، وهي الأندية التي أظهرت رغبة أولية في الحصول على خدماته.

إلى جانب ذلك، يمكن النظر إلى دوري روشن كوجهة محتملة للاعب، وهو الأمر الذي يتوقف على قرار سفيان أمرابط بمواصلة اللعب في الدوريات الأوروبية، أو الانضمام إلى نجوم عمالقة يتقدمهم كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي.

وانضم أمرابط إلى صفوف الشياطين الحمر الصيف الماضي في صفقة إعارة كلفت خزائن مانشستر يونايتد ما يقرب من 9 ملايين يورو، لكن النجم المغربي فشل في تقديم المستوى المنتظر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تألقه اللافت في مونديال قطر 2022 بصحبة المنتخب المغربي الذي تأهل إلى نصف النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز، بدا أمرابط عاجزا عن التأقلم في الأجواء الإنجليزية، أو التكيف مع أفكار المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

النجم المغربي سفيان مرابط: