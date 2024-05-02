الامارات | اختتام «خليجية الشباب».. الإمارات في الصدارة بـ 296 ميدالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أول من أمس، منافسات النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب «الإمارات 2024»، بعد 15 يوماً من الإثارة والتشويق، وبعدما تزينت أعناق أبطال المستقبل بـ792 ميدالية ملونة في 24 رياضة، وبمشاركة 3500 رياضي ورياضية. وتُوّجت رياضة الإمارات بنصيب الأسد من الميداليات في الدورة الخليجية، بعد أن رفعت رصيدها بنهاية المنافسات إلى 296 ميدالية ملونة، ما يعادل 37% من إجمالي الميداليات.

وكانت منافسات اليوم الأخير الـ15 شهدت تتويج منتخب السباحة بأربع ميداليات جديدة، ليرفع إجمالي رصيده النهائي إلى 28 ميدالية ملونة، بواقع ست ذهبيات، و10 فضيات، و12 برونزية، كما نجح منتخب المبارزة في حصد ست ميداليات جديدة، ليرفع إجمالي رصيده إلى 11 ميدالية ملونة على مدار يومين.

واحتفت اللجنة المنظمة للدورة بالوفود المشاركة في الحدث الذي استضافته الإمارات. وتحدث فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، في كلمة له عن الدور الفاعل الذي لعبته الدورة في دعم وترسيخ أواصر الصداقة والعلاقات الأخوية بين الرياضيين من مجلس التعاون الخليجي، تطبيقاً لرؤية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.

وأكد المطوّع أن «نجاح تنظيم الألعاب الخليجية لم يكن وليد المصادفة، وقد تحولت إلى واقع ملموس نطمح من خلاله إلى تحقيق قفزة كبيرة في مستوى أبنائنا وبناتنا، وتقدم في أدائهم ونتائجهم، ونريد أن نقول في نهاية هذا المحفل، إن الدورة هي الحدث الذي جعل الشباب يبدع».

وأشاد دحلان جمعان الحمد، رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، باستضافة وتنظيم الإمارات للدورة، مؤكداً أنها وضعت حجر الأساس لمحفل رياضي مهم، وبالغ الأثر في التنمية الرياضية المستدامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار إلى أن الدورة أصبحت حقيقة ملموسة على أرض الواقع انطلقت على أرض الإمارات، لتعم فائدتها شباب الخليج في كل الألعاب المعتمدة ببرنامجها الحافل بالمسابقات المختلفة.

من جانبه، أكد أحمد القضماني، رئيس الاتحاد السعودي للسباحة، فخره بالإنجازات التي حققها منتخب بلاده في الألعاب الخليجية، وفي مقدمتها الميدالية الذهبية التاريخية من السباحة مشاعل العايد، التي وصفها بأنها قطرة في بداية الغيث.

• منتخب المبارزة رفع رصيده النهائي إلى 28 ميدالية منها 6 ميداليات جديدة في اليوم الختامي.

الترتيب النهائي للميداليات:

1- الإمارات (296 ميدالية، بينها 96 ذهبية).

2- السعودية (149 ميدالية، بينها 58 ذهبية).

3- الكويت (126 ميدالية، بينها 35 ذهبية).

4- قطر (81 ميدالية، بينها 31 ذهبية).

5- البحرين (77 ميدالية، بينها 25 ذهبية).

6- عُمان (63 ميدالية، بينها 21 ذهبية).

