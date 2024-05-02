الامارات | رمَسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

كشف مسؤول إداري في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه، أن مدرب الفريق، أبلغ إدارة النادي أنه سيدرس إمكانية الرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي، وأن ذلك سيتم في حال لم تتجاوب إدارة النادي بشأن التوصيات التي قدمها بإحداث تغييرات على صعيد بعض العناصر، قبل بداية الموسم المقبل.