اخبار الرياضه

الامارات | رمَسة ملاعب

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمَسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

كشف مسؤول إداري في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه، أن مدرب الفريق، أبلغ إدارة النادي أنه سيدرس إمكانية الرحيل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي، وأن ذلك سيتم في حال لم تتجاوب إدارة النادي بشأن التوصيات التي قدمها بإحداث تغييرات على صعيد بعض العناصر، قبل بداية الموسم المقبل.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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