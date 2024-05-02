تشيلسي يتخطى توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزيد

تمكن نادي تشيلسي، من حسم ديربي لندن بفوزه على توتنهام، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وحل توتنهام ضيفًا على نظيره تشيلسي، في المباراة التي أقيمت على ملعب “ستامفورد بريدج”، مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي “البريميرليج” موسم 2023 – 2024.

افتحح اللاعب تشالوباه أهداف المباراة في شباك توتنهام، عند الدقيقة، 24، وتمكن النجم السنغالي نيكولاس جاكسون في إضافة الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 72 من اللقاء.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي إلي النقطة رقم 51، في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 60 نقطة في المركز الخامس.

ويستضيف تشيلسي، في الجولة المُقبلة، فريق ويست هام على أرض ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

خط الدفاع: ألفي جيلكريست، بنوا بدياشيلي، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: كونور كالاجر، مويسيس كايسيدو، كول بالمير.

خط الهجوم: ميخاليو مودريك، نيكولاس جاكسون، نوني مادويكي.