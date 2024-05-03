خطأ فادح من مهيب عبد الهادي يثير سخرية مواقع التواصل (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - أثار الإعلامي مهيب عبد الهادي، موجة من السخرية بعد خطأ فادح له في برنامجه على قناة إم بي سي مصر.

واستعرض مهيب خلال حديثه أزمة الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول مع محمد صلاح بعد اعتراض الأخير على قرارات مدربه، خلال مباراة وست هام يونايتد الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مهيب في برنامجه "اللعيب" على فضائية "MBC مصر": "أي مدير فني في العالم يتمنى أن يكون محمد صلاح ضمن فريقه، لكن الأزمة الآن ستكون مع المدرب الجديد للفريق وكيفية تعامله مع النجم المصري".

وأضاف مهيب: "المدير الفني الجديد لليفربول اسمه فابريتسيو رومانو".

يشار إلى أن فابريتسيو رومانو صحفي رياضي شهير يهتم بأخبار انتقالات اللاعبين ولا علاقة له بالتدريب.

وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، حيث سخر المتابعون من عدم معرفة الإعلامي، اسم الهولندي أرني سلوت، المدير الفني الجديد لليفربول والذي سيتولى المهمة في الموسم المقبل خلفًا للألماني يورجن كلو