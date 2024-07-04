بيان عاجل من الأهلي بشأن أزمة المنتخب الأوليمبي

الشارقة - اميمة ياسر - أرسل النادي ظهر اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد فيه اعتزازه

الدائم بدعم المنتخبات الوطنية، واستمرار المساندة للمنتخب الأولي قبل

المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وجاء في الخطاب أنه تم التنبيه على اللاعبين حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا» بالانضمام إلى

معسكر المنتخب الأولي غدًا الجمعة، وفقًا للموعد الذي حدده اتحاد الكرة

لانضمام جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لتمثيل المنتخب الأولي

للمعسكر، وقد سبق أن أشار الاتحاد إلى هذا الموعد في الخطاب الذي

تسلمه النادي بتاريخ 2024/6/27، وتمنى النادي المساندة الكاملة

للمنتخب الأولي واضطلاع اتحاد الكرة بمسئولياته تجاه المساس بالمواعيد

المقررة في هذا الشأن.