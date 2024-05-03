سيدات طائرة الأهلي إلى نهائي أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي البطولة الإفريقية للأندية، التي تقام في ضيافة القلعة الحمراء، بعد الفوز على ‏فريق الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما في الدور نصف النهائي‎.‎

‏‎وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت المباراة ندية كبيرة من الجانبين، وتفوق الفريق ‏بفضل الإعداد الجيد والإرسالات الساحقة ليتأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية‎.‎

‏‎وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-15، وتفوق الفريق الكيني في الشوط الثاني بنتيجة 25-19، ونجح الفريق ‏في التقدم مرة أخرى بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-18، ثم حسم الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-13‏‎.‎

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه التقليدي الزمالك في نهائي البطولة مساء غد على صالة الأمير عبد الله الفيصل.‏