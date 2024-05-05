الزمالك يعلن غياب نجمه عن مباراة فيوتشر في الدوري

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خدمات أحد لاعبيه في مباراة مودرن فيوتشر القادمة، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن نادي الزمالك عن غياب زياد كمال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، عن مباراة مودرن فيوتشر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد فيوتشر، 23 مايو الجاري في الجولة الرابعة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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وحصل زياد كمال على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الفارس الأبيض أمام سموحة، اليوم الأحد، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وسبق وأن حصل زياد كمال على بطاقتين مع إنبي قبل الانضمام للزمالك في يناير الماضي.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك، منح اللاعبين راحت سلبية من التدريبات الجماعية غدًا الاثنين، بعد الخسارة التي تعرض لها أمام سموحة بنتيجة هدف وحيد.

ويلعب الفارس الأبيض في مباراته القادمة ضد نظيره نهضة بركان، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد المقبل.