جائزة ميامي الكبرى: نوريس يكسر احتكار فيرستابن ويحرز فوزه الأول

الرياص - اسماء السيد - ميامي : وضع سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس حداً لاحتكار بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وأحرز فوزه الأول في سباقه الـ110 في بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك بعدما أنهى جائزة ميامي الكبرى، الجولة السادسة للموسم، في الصدارة.

وبدا فيرستابن مرشحاً لفوزه الخامس في سادس سباق للموسم بعد إحرازه السبت سباق السرعة (سبرينت) وانهائه التجارب التأهيلية في الصدارة، لكن تدخل سيارة الأمان في اللفة 29 سمح لنوريس في التقدم على بطل العالم والتمسك بالصدارة حتى النهاية، ليمنح فريقه ماكلارين فوزه الأول منذ جائزة إيطاليا عام 2021 (الأسترالي دانييل ريكياردو).

وأنهى البريطاني السباق متقدماً على فيرستابن، الفائز بالنسختين الأوليين من جائزة ميامي، فيما جاء سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو ثالثاً أمام زميله الإسباني كارلوس ساينس وسائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو بيريس توالياً.

نوريس: نجحت أخيراً

وفي أول رسالة مع فريقه، قال نوريس "أعتقد أن الأمور تتم بهذه الطريقة. لقد نجحت أخيراً. شعرت بذلك (إمكانية الفوز) منذ الصباح".

وتابع في مقابلة ما بعد السباق "انا فخور جداً بانتمائي الى فريق ماكلارين، لقد مهدوا الطريق لي. ارتكبت الكثير من الأخطاء في مشواري. لقد ساندوني وهذه الذكرى ستبقى عالقة في ذهني".

وبدوره، قال فيرستابن "السباق كان صعبا جدا علينا. أردت أن أكون سريعاً بعد استبدال الإطارات لكن لم نكن موفقين. أنا سعيد للاندو هو يستحق ذلك".

وبقي فيرستابن الذي يخسر على الحلبة للمرة الأولى هذا الموسم بعدما اجبرته مشكلة ميكانيكية على الانسحاب من الجولة الثالثة في أستراليا، متصدراً بفارق مريح أمام زميله بيريس بعدما رفع رصيده الى 136 نقطة، مقابل 101 للأخير و98 للوكلير و85 لساينس و83 لنوريس.

وحافظ فيرستابن على الصدارة عند الانطلاق، فيما تجاوز ساينس زميله لوكلير لكن سرعان ما استعاد الأخير مركزه، قبل أن يتراجع الإسباني الى المركز الرابع لصالح الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين) المنطلق من المركز السادس.

وسرعان ما بدأ فيرستابن في الابتعاد ووصل الفارق الذي يفصله عن لوكلير مع بداية اللفة الثالثة الى أكثر من ثانية ونصف، قبل أن يدخل الأخير في معركة مع بياستري الذي تمكن من انتزاع المركز الثاني من سائق فيراري في اللفة الخامسة.

ووجد ساينس نفسه في صراع مع زميله لوكلير على المركز الرابع وبدا الإسباني أسرع من ابن الإمارة لكن سرعان ما استعاد الأخير وتيرته، وذلك تزامناً مع ابتعاد فيرستابن في الصدارة بفارق قرابة ثلاث ثوانٍ عن بياستري مع الوصول الى اللفة الثالثة عشرة من أصل 57.

وخاض لوكلير معركة صعبة لاستعادة المركز الثاني من بياستري الذي صمد أمام سائق فيراري، ما دفع الأخير الى الدخول لمرآب فريقه في اللفة 19 من أجل استبدال إطاراته على أمل أن تسمح له هذه الاستراتيجية في تخطي الأسترالي لاحقاً.

سيارة الأمان تخلط الأوراق

وبعدما أجرى سائقو الطليعة توقفهم الأول، تدخلت سيارة الأمان في اللفة 29 بعد حادث بين الدنماركي كيفن ماغنوسون (هاس) والأميركي لوغان سارجنت (وليامس)، وذلك في ظل تصدر البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) الذي استفاد من وجودها على الحلبة لاستبدال إطاراته.

وخرجت سيارة الأمان في اللفة 32 وانقض فيرستابن على سائق ماكلارين ومن خلفه لوكلير وبياستري وساينس وبيريس توالياً.

وصمد نوريس في وجه فيرستابن وحتى أنه وسع الفارق الى قرابة دقيقتين مع الوصول الى اللفة 36، وذلك تزامناً مع معركة طاحنة بين ساينس وبياستري على المركز الرابع الذي تمسك به الأسترالي حتى اللفة 40 قبل أن ينحني أمام ضغط سائق فيراري.

والتحمت سيارتا السائقين ما أدى الى تضرر الجانح الأمامي لماكلارين، ما دفع الأسترالي الى الدخول لمرآب فريقه وبالتالي التراجع كثيراً في الترتيب.