الجولة الثانية تشعل بطولة السعودية تويوتا للراليات اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد مدينة الملك خالد بتبوك انطلاقة رالي تبوك تويوتا 2024، الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للراليات 2024، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، يليها مرحلة تمهيدية استعراضية في تبوك، ستكون لها دور في تحديد ترتيب انطلاقة المشاركين في المرحلة الخاصة الأولى التي ستقام صباح غد.

وسيخوض المشاركون في فئات السيارات والدراجات النارية ذات العجلتين والأربع عجلات «كوادز»، على مدار ثلاثة أيام مراحل صحراوية مليئة بالتحديات رسم معالمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مع 419 كلم تقريبا خاضعة للتوقيت.

وستقام المرحلة الخاصة الثانية (الأخيرة) صباح السبت، انطلاقا من منطقة الشقري على مسار يمتد إلى الجنوب الغربي من تبوك، ومن ثم ينتهي الرالي بإقامة المؤتمر الصحفي الختامي في الساعة الخامسة مساء، يليها حفل توزيع الجوائز في مدينة الملك خالد الرياضية.

صدارة الترتيب

وسيصل يزيد الراجحي إلى تبوك شمال غرب السعودية والمتاخمة للحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية، وهو في صدارة الترتيب العام المؤقت للبطولة في موسم 2024، متفوقا بفارق ثمان نقاط، بعد فوه في الجولة الأولى، رالي حائل الدولي، مع ملاحه الألماني تيمو غوتشالك بينما أقرب منافسي يزيد هو مواطنه صالح السيف، سائق «فريق الحصان الأسود للسباقات» في سيارة «أو تي 3»، فيما تحتل السائقة دانية عقيل المركز الثالث في أول موسم لها في سيارة تويوتا «هايلوكس أوفردرايف» في فئة «ألتيمايت بلاس»، حيث شاركت في المواسم السابقة في فئة السيارات الصحراوية الخفيفة.

بطولة الملاحين

وفي بُطولة الملّاحين، يتأخر الملّاح القطري ناصر الكواري، بفارق ثمان نقاط عن تيمو.

وسيغيب السائقان بال لونياي والقطري أحمد الكواري عن مُنافسات رالي تبوك تويوتا، لذا سيُشرع الباب أمام السائقة الألمانية أنيت كوانت للصعود في الترتيب العام، حيث تحتل حاليًا المركز السادس، وقد انتقلت في هذا الرالي من قيادة سيارة ياماها «واي أكس زد» إلى سيارة كان - أم «مافريك أكس 3». لكنها سيكون أقر مُنافسيها السائقين حمد الحربي وعبد العزيز اليعيش ومها الحملي.

السيارات الصحراوية

وفي فئة «ألتيمايت»، يتصدّر عبدالعزيز اليعيش ترتيبها بفارق ست نقَاط عن فارس المشناء، ويحتل خالد الشمري وأحمد الشمري حاليا المركزين الثالث والرابع على التوالي في هذه الفئة.

ويتصدر صالح السيف الترتيب العام لفئة «التحدي» للسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية، يتبعه بال لونياي بفارق سبع نقاط، لكنه الأخير لن يكون حاضرا في هذه الجولة، فيما تسعى آنيت ومها وحمد لانتزاع الصدارة من صالح. وسيشارك في هذه الفئة أيضاً كلٌّ من السائقين السعوديين حمزة باخشب وعبد اللـه اللحيدان.

