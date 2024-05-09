"الطريق للكونفدرالية".. الزمالك يطير إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - توجهت بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك منذ قليل إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان يوم الأحد المقبل، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب الأخير ببركان.

ويترأس بعثة الزمالك حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلاً من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وسوف تستغرق الرحلة من القاهرة إلى المغرب حوالي خمس ساعات، وبعدها يستقل الفريق حافلة لمدة 3 ساعات لمدينة بركان.

ويعمل الفريق الأبيض، على تحقيق نتيجة إيجابية، في مباراة الأحد، لمساعدته على حسم اللقب في مواجهة العودة المقرر لها يوم 19 مايو الحالي على استاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تأهل، إلى المباراة النهائية للبطولة بعد تخطي عقبة دريمز الغاني بمجموع المباراتين (3/0).

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