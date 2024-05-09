سيدات سلة الأهلي يحسمن التأهل إلى نهائي دوري السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري السوبر، بعد الفوز على نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 63-46، في ثاني لقاءات الفريقين بالدور نصف النهائي لدوري السوبر الذي يقام بنظام Best Of 3.

أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت سيطرة تامة من لاعبات الأهلي على مجريات اللعب، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق بنتيجة 32-9، قبل أن تنتهي الفترة الثانية بنتيجة 43-12، وواصل الفريق تقدمه على هليوبوليس، وأنهى الفترة الثالثة بنتيجة 53-30، قبل أن يحسم المباراة ويحقق الفوز في الفترة الرابعة بنتيجة 63-46.

وكان «سيدات سلة الأهلي» قد فاز في المباراة الأولى على هليوبوليس بنتيجة 89-45، ليحسم تأهله لنهائي دوري السوبر بعد الفوز في المباراتين، ومن المقرر أن يلتقي مع الفائز من سبورتنج والجزيرة في نهائي دوري السوبر.