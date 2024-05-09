بروزوفيتش يكسر صيامه التهديفي مع النصر السعودي أمام الأخدود بعد 5 أشهر

نجح مارسيلو بروزوفيتش، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في كسر صيامه التهديفي مع العالمي أمام الأخدود.

وسجل بروزوفيتش هدف النصر الأول في شباك الأخدود، خلال المباراة المقامة حاليًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في الدقيقة 7.

ويعد هذا الهدف الأول للاعب بروزوفيتش، خلال العام الحالي مع النصر، بعد 5 أشهر من الصيام التهديفي.

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وكان آخر هدف سجله بروزوفيتش مع النصر في شهر ديسمبر الماضي عام 2023، أمام التعاون، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويلاقي النصر نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس.

وحتى الآن يتقدم العالمي بهدفين مقابل لا شيء أمام نظيره الأخدود، في بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 74 نقطة.